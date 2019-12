„Die Schicksalsschläge können nicht wegradiert werden“

Roland Weber ist seit 2012 Opferbeauftragter des Landes Berlin. Er ist damit der erste Ansprechpartner für Opfer, er gibt ihnen Hilfestellungen beim Weg durch die Behörden. Die Tätigkeit ist ein Ehrenamt. Im Hauptberuf ist der 53-Jährige Fachanwalt für Strafrecht und arbeitet seit 20 Jahren als Jurist in Berlin. Fälle von Menschen, die ihn als Opferbeauftragten ansprechen, übernimmt seine Anwaltskanzlei nicht. Als Opferbeauftragter legt Weber einen jährlichen Bericht vor. Demnach ist die Zahl der Opfer im vergangenen Jahr erstmals wieder gestiegen. Im Jahr 2018 gab es 81.263 Opfer von Straftaten in Berlin, im Durchschnitt wurden also täglich 223 Menschen bei Straftaten geschädigt.

Herr Weber, heute jährt sich der Anschlag vom Breitscheidplatz zum dritten Mal. Was bedeutet der Tag für die Opfer und Angehörigen?

Roland Weber Der Tag ist für alle Betroffenen ein sehr bedeutsamer und wichtiger Tag. Ich habe aber jetzt die Erfahrung gesammelt, dass sich diese Bedeutung unterschiedlich manifestiert. Die Sprecherin der Hinterbliebenen bemüht sich, diesen Tag mit zu organisieren und würde diesen Tag gern ausbauen, während andere sich jetzt fernhalten. Sie befürchten eine Re-Traumatisierung.

Heißt das, dass man es am Ende nicht allen recht machen kann, weil die Aufarbeitung individuell geprägt ist?

Ja. Das ist ausgeschlossen. Ich habe neulich einen Anruf von einem Verletzten erhalten, den ich noch gar nicht kannte. Er wollte sich erst einmal bedeckt halten und erst jetzt zum ersten Mal bei der Gedenkfeier dabei sein. Andere möchten jetzt gar nicht mehr kommen.

Kann man der Emotionalität der Opfer überhaupt etwas Befriedigendes oder Befriedendes entgegensetzen?

Das ist eine sehr schwere Frage, weil die Schicksalsschläge für die Einzelnen ja nicht wegradiert werden können. Es ist ja geschehen. Untersuchungsausschüsse können auf der einen Seite versuchen, das Geschehene aufzuklären. Nichts ist Hinterbliebenen und Verletzten wichtiger, als zu erfahren, warum es geschehen ist. Auf der anderen Seite müssen wir fragen: Wie ist die Aufarbeitung danach gelaufen? Welche Fehler wurden gemacht?

Welche Fehler wurden gemacht?

Mit dieser Frage sind wir sehr offensiv umgegangen. Aber es soll nicht bei der Auflistung der Fehler bleiben, sondern immer auch darum gehen, Verbesserungsvorschläge zu machen. Deswegen habe ich schon im Januar 2017 gesagt, dass wir eine zentrale Anlaufstelle brauchen, die sich intensiv um die Menschen kümmert.

Gab es davor keinen Ansprechpartner?

Da kamen mehrere unglückliche Komponenten zusammen. Als sich in der Nacht herausstellte, dass es sich um einen Terroranschlag handelte, war die Frage, wer sich um die Verletzten und Hinterbliebenen kümmert. Einige kamen aus dem Ausland, andere aus anderen Bundesländern. Wiederum andere gingen einfach nach Hause. Es gab überhaupt keine zentrale Stelle, die das erfasst hat. So schilderten mir Hinterbliebene, dass sie am Tag nach dem Anschlag zum Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gar nicht dazu gebeten wurden und als sie da waren, nicht reingelassen wurden. Konkrete Daten hatte nur die Gerichtsmedizin, die dann schon nach wenigen Tagen Rechnungen an Angehörige verschickt hat, bevor offiziell mit ihnen Kontakt aufgenommen wurde. So kam eins zum anderen. Es dauerte mehrere Monate, bevor es vollständige Daten über die Betroffenen gab.

Der Anschlag vom Breitscheidplatz hat weltweit Aufsehen und Betroffenheit erregt. Nun gibt es aber auch täglich Opfer, von denen niemand erfährt und denen nicht gedacht wird. Ist das gerecht?

Ja, das haben mir Hinterbliebene auch gesagt: Sie finden es richtig, dass den Betroffenen des Anschlages geholfen und gedacht wird. Aber manche fühlen sich inzwischen hinten angestellt, wie Opfer zweiter Klasse. Eine Mutter, deren Kind von einem Mann getötet wurde, sagte mir, sie bekomme über das Opferentschädigungsgesetz keine 2000 Euro an Unterstützung, während die Hinterbliebenen des Breitscheidplatzes rückwirkend 30.000 Euro erhalten haben. Für die Mutter machen die Todesfälle keinen Unterschied. Es gibt einen gewissen Unmut zwischen den einzelnen Opfergruppen. Das ist tatsächlich nicht gerecht.

Wie kümmern Sie sich als Opferbeauftragter des Landes um die Anliegen der Betroffenen?

Als Opferbeauftragter betreue ich Menschen dahingehend, dass ich ihnen sage, wo sie Hilfe bekommen können. Ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, wie die Gesetze funktionieren und was besser gemacht werden könnte. Der Bund hat zum Beispiel ein Gesetz verabschiedet, wonach alle Opfer darüber informiert werden müssen, welche Rechte sie haben. In der Praxis funktioniert das sehr schlecht. Das möchte ich im kommenden Jahr ändern.

Warum ist das so schwer?

Es ist vor allem ein Personalproblem. Die Stadt ist enorm gewachsen, der Polizeiapparat aber nicht. Dazu kommen Pensionierungswellen. Das ist keine Kritik von mir an der Polizei, die sind alle total motiviert, wir müssen jetzt nach Alternativen suchen.

Bleibt am Ende nicht das Problem, dass sich bestimmte Opfergruppen trotz aller Angebote nicht nach außen wenden, weil sie so beschämt sind?

Diese Gruppen gibt es. Aber es hat sich in den vergangenen 20 Jahren etwas geändert. Ich erlebe, dass jüngere Frauen selbstbewusster zu mir kommen und ihre Rechte einfordern. Das gab es vor zehn, 15 Jahren so noch nicht. Es gibt aber nach wie vor Gruppen, die sich sehr schwer damit tun. Das sind insbesondere homosexuelle Männer und Männer, die Opfer in bestimmten Szenen wurden, wo man es nicht denken würde. Zum Beispiel Männer, die von ihren Frauen misshandelt wurden. Sie denken zum Beispiel dann, dass man ihnen nicht glauben würde.