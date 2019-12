Parkautomaten zu Silvester stillgelegt

Ein Parkscheinautomat steht am Straßenrand in der Innenstadt.

Berlin. Rund um den Jahreswechsel werden die 1300 Parkscheinautomaten in Berlin-Mitte stillgelegt, um sie vor Silvesterböllern zu schützen. Wie das zuständige Bezirksamt am Mittwoch mitteilte, werden die Automaten zwischen dem 27. Dezember und dem 1. Januar mit einem Schutz versehen. Autofahrer müssten sich trotz der Einschränkung an die Straßenverkehrsordnung halten. Statt der klassischen Bezahlmethode sollen sie das Handyparken oder die eigene Parkscheibe nutzen. "Richtigparker werden mit einem kleinen Gruß und einer kleinen Schokoladentafel belohnt", heißt es in einer Mitteilung von Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne).