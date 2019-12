So hat der Anschlag die Sicherheitsbehörden verändert

Im Dezember 2016 richtete der Attentäter Amri auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ein Blutbad an. Seither hat sich an der Sicherheitsarchitektur viel verändert.

Seit dem Anschlag am Breitscheidplatz hat sich die Berliner Sicherheitsarchitektur in einigen Bereichen geändert. Ein Überblick:

Gefährderbewertung

Amri war Gefährder und auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden. Trotzdem glaubten die Behörden nicht, dass von ihm eine unmittelbare Gefahr ausgehe. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat gemeinsam mit Forschern der Universität in Konstanz ein neues Programm entwickelt: Radar iTE. Rund 70 Kriterien, ein standardisierter Katalog, ist Kern von Radar iTE.

Vor allem die Biografien der Gefährder sollen dadurch mehr berücksichtigt werden. Ihr Umfeld, beruflich und privat, ihre Kontakte, ihre Beziehungen und Psychologie spielen eine größere Rolle als früher. Dieses System wurde auch mit den Daten von Anis Amri gefüttert. Es stufte den Islamisten auf „Rot“ ein, das heißt: hohes Risiko.

Anti-Terror-Abteilungen

Für die Strafverfolgung wurden die Anti-Terror-Dienststellen im Landeskriminalamt (LKA) ausgebaut. Ab kommendem Jahr sollen sie mit Kräften der Spezialeinsatzkommandos ein neues Dienstgebäude an der Ringbahnstraße in Tempelhof beziehen. Bis Ende 2020 soll auch die Spezialeinheit des Bundespolizei, die GSG 9, dauerhaft nach Berlin ziehen.

Übungen

Seit dem Anschlag im Dezember 2016 gab es mehr als 20 Großübungen, darunter in einem Einkaufscenter in Steglitz und im Wenkebach-Klinikum in Tempelhof. Neben Übungen zu den behördeninternen Abläufen soll auch mehr auf behördenübergreifendes Training mit Bundespolizei, der Polizei in Brandenburg, der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz gesetzt werden.

Eine polizeiinterne Untersuchung offenbarte etwa, dass an dem Tag des Anschlags unklare Führungsstrukturen den Einsatz erschwerten. Jetzt gibt es geschulte Führungsgruppen von sechs Dienstkräften, die bei Lagen wie am Breitscheidplatz zusammenkommen. Vorher hatte man Beamte aus unterschiedlichen Bereichen mehr oder weniger zufällig zusammengezogen, die dann den Einsatz betreut und später übergeben haben.

Ausstattung

Die Polizei bekommt 24.000 neue Dienstpistolen, 6000 neue Schutzwesten, 500 Stück Hals-, Schulter- und Tiefschutz und 3500 Helme. Die Maschinenpistolen werden nachgerüstet und verbessert. Zudem wurden neue Rettungstaschen und Rucksäcke für die Polizei und Feuerwehr angeschafft. Das befindet sich alles bereits in der Umsetzung.

Auch ein neues gepanzertes Spezialfahrzeug hat die Polizei nun im Bestand. Die Einsatztrainingszentren sollen ebenfalls sukzessive erneuert werden. Zuletzt war auf dem Gelände der Direktion 4 an der Gallwitzallee in Lankwitz der Grundstein für einen neuen 30-Millionen-Bau gelegt worden.

Polizeikreise bemängeln allerdings immer wieder, dass die Anschaffungen sehr schleppend laufen und zum Teil gravierende Qualitätsmängel bestehen würden. So sei das gepanzerte Spezialfahrzeug häufiger in der Garage als auf der Straße.

Aussteigerprogramm

In Berlin wurde ein Aussteigerprogramm für Islamisten beim Landesamt für Verfassungsschutz aufgelegt.

Städtebau

Am sichtbarsten sind die Veränderungen auf dem Platz, auf dem der Terroranschlag passierte. Der Breitscheidplatz ist abgesichert wie eine Festung. In Berlin sollen die größten und wichtigsten Plätze nach dem Vorbild des Breitscheidplatzes umgebaut werden. Insgesamt sollen 18 Orte umgestaltet werden.

Polizeigesetz

Nach langem Streit hat sich Rot-Rot-Grün auf eine Reform des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Asog) geeinigt. Demnach erhalten Polizei, Feuerwehr und Sanitäter Bodycams. Gefährder können telefonisch überwacht werden.

Justiz

Seit dem Anschlag am Breitscheidplatz werden alle Verfahren von Gefährdern gebündelt. Mit dieser Strafverfolgung „aus einer Hand“ erhalten die Staatsanwälte über das Staatsschutzverfahren hinaus sämtliche weiteren relevanten Informationen aus allen anderen gegen den verdächtigen Gefährder geführten Ermittlungs- und Strafverfahren.

Reaktion

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Norbert Cioma, sagte der Berliner Morgenpost: „Wenn man es ernsthaft realistisch einschätzt, hat sich in den letzten drei Jahren beim Blick auf den Schutz vor terroristischen Anschlägen nur wenig getan. Der Terrorakt auf dem Breitscheidplatz hat Berlin vielleicht ein wenig aus der Lethargie geholt.“

Viele Entscheidungen würden oft auf die lange Bank geschoben und kaputt diskutiert werden. Oftmals hapere es an bundeseinheitlichen Lösungen. Wesentliche Bausteine wären neben geringeren Hürden zur Telekommunikationsüberwachung auch ein verbesserter Datenaustausch und eine einheitliche Gefährderüberwachung unter Federführung des Bundeskriminalamtes. „Wir werden terroristische Anschläge nie komplett ausschließen, aber das Risiko lässt sich minimieren“, so Cioma.

Mehr zum Thema:

Die Aufklärung des Terroranschlags ist noch nicht am Ende

„Die Schicksalsschläge können nicht wegradiert werden“

Drei Jahre nach dem Terror: Berlin hält inne