Wegen der Feiertage: Termine der Müllabfuhr verschieben sich

Die Wertstofftonne und die Wertstoffsäcke werden wegen der Weihnachtsfeiertage und Silvester später geleert bzw. eingesammelt. „Wir bitten besonders die in den Siedlungsgebieten wohnenden Berlinerinnen und Berliner, die reibungslose Entsorgung durch die rechtzeitige Bereitstellung der Wertstoffsäcke zu gewährleisten“, so Bernd-Rüdiger Worm, Geschäftsführer der A lbaBerlin GmbH und verantwortlich für die Logistik in der Region Berlin/Brandenburg.

In der 52. Kalenderwoche 2019 werden drei Termine vorverlegt:

Leerung vom 23.12.2019 findet am 21.12.2019 statt

Leerung vom 24.12.2019 findet am 23.12.2019 statt

Leerung vom 25.12.2019 findet am 24.12.2019 statt

Der 26. und 27. Dezember sowie alle Abfuhrtermine in der 1. Kalenderwoche 2020 werden um einen Tag nach hinten verlegt.

Leerung vom 26.12.2019 findet am 27.12.2019 statt

Leerung vom 27.12.2019 findet am 28.12.2019 statt

Leerung vom 1.1.2020 findet am 2.1.2020 statt

Leerung vom 2.1.2020 findet am 3.1.2020 statt

Leerung vom 3.1.2020 findet am 4.1.2020 statt

Ab dem 6. Januar 2020 gelten wieder die regulären Entsorgungstermine.