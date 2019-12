JVA Berlin: So viele Drogen und Handys wurden in Gefängnissen gefunden

In Berlins Gefängnissen wurden 766 Handys gefunden. Auch der Drogen-Schwarzmarkt in der JVA floriert.

Berlin. In Berliner Gefängnissen wurden bis zum 30. September Hunderte Handys und zahlreiche Drogen gefunden. Das geht aus Zahlen der Justizverwaltung hervor, die Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch vorgestellt hat. Demnach wurden in diesem Jahr bis zum 30. September 766 Mobiltelefone gefunden. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 1027. Spitzenreiter war in diesem - wie im vergangenen Jahr - die JVA Heidering, gefolgt von der JVA Tegel.

Gefundene Handys bis 30.09. 2019:

JVA Tegel: 133

JVA Moabit: 109

JVA Heidering: 201

JVA Plötzensee: 117

Jugendstrafanstalt: 150

JVA für Frauen: 2

JVA des Offenen Vollzugs: 54

JVA Berlin: Drogen-Schwarzmarkt floriert

Ähnlich sieht es bei den Drogen aus. Auch hier florierte der Schwarzmarkt. Auf dem ersten Platz lag Cannabis, gefolgt von Subutex-Tabletten, Kokain, Heroin und Amphetamine. Die Drogen kommen auf unterschiedlichen Wegen in die Gefängnisse.

Besucherin wollte im Schuh Amphetamine ins Gefängnis schmuggeln

Rekord in diesem Jahr war eine Besucherin, die 103 Gramm Amphetamine in einem Schuh versteckt in ein Berliner Gefängnis schmuggeln wollte. In einem anderen Fall lagen Subutex-Tabletten in einem als Anwalts-Post getarnten Brief.

Sichergestellte Betäubungsmittel bis 30. September 2019

JVA Moabit:

924,94 Gramm Cannabis

7,05 Gramm Heroin

8,06 Gramm Kokain

136,06 Gramm Subutex

0 Gramm Spice

29,58 Amphetamine

3,78 Gramm Tilidin

JVA Tegel:

329,27 Cannabis

2,47 Gramm Heorin

26,02 Gramm Kokain

41,55 Gramm Subutex

55,53 Gramm Spice

272,66 Gramm Amphetamine

0 Gramm Tilidin

JVA Plötzensee:

385,82 Gramm Cannabis

0,1 Gramm Heroin

4,93 Gramm Kokain

0,236 Gramm Subutex

0 Gramm Spice

4,57 Gramm Amphetamine

22,15 Gramm Tilidin

JVA Heidering:

1017,32 Gramm Cannabis

1,07 Gramm Heroin

1,97 Gramm Kokain

36,25 Gramm Subutex

0 Gramm Spice

0 Gramm Amphetamine

16,73 Gramm Tilidin

Jugendhaftanstalt:

591,31 Gramm Cannabis

0 Gramm Heroin

0 Gramm Kokain

0 Gramm Spice

1 Gramm Amphetamine

0 Gramm Tilidin

JVA für Frauen:

3,7 Gramm Cannabis

2,2 Gramm Heroin

0 Gramm Kokain

0 Gramm Subutex

0 Gramm Spice

24,3 Gramm Amphetamine

0 Gramm Tilidin

JVA des Offenen Vollzugs:

0,9 Gramm Cannabis

0 Gramm Heroin

5 Gramm Kokain

0 Gramm Subutex

0,5 Gramm Spice

20 Gramm Amphetamine

4 Gramm Tilidin

