Regen erst am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Bis zum vierten Adventswochenende können sich Berliner und Brandenburger auf heitere und trockene Dezembertage einstellen. Am Wochenende soll es dann zwar regnen, Schnee sei aber auch kurz vor Weihnachten nicht in Sicht. Für den Donnerstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) anfangs noch stellenweise Nebel oder Hochnebel an, im weiteren Tagesverlauf soll es dann zunehmend heiter werden. Mit Niederschlag werde nicht gerechnet. Die Temperaturen klettern auf sieben bis zehn Grad. Die Wetterlage ändert sich am Freitag kaum, nur am Abend ziehen von Westen her ein paar Wolken auf. Die Höchstwerte steigen auf acht bis zwölf Grad. Am Samstag erwarten die Meteorologen dann zeitweise etwas Regen. Die Maximalwerte liegen zwischen sieben und neun Grad.

( dpa )