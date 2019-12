Drogenhandel im großen Stil: 24-Jähriger kommt vor Gericht

Eine Justitia mit verbundenen Augen und einer Waage ist am Eingang des Kriminalgerichts Moabit zu sehen.

Berlin (dpa/bb) – Weil er sich kiloweise Rauschgift verschafft und mit Marihuana gedealt haben soll, muss sich ein 24-Jähriger ab heute vor dem Landgericht Berlin verantworten. Der Mann soll den Ermittlungen zufolge mit zwei Mittätern agiert haben. Sie hätten Drogen aus den Niederlanden importiert und in einer Berliner Wohnung gebunkert, hieß es. In 17 Fällen hätten sie jeweils zwischen drei und zehn Kilogramm Marihuana von einem gesondert verfolgten Kurierfahrer in ihr Versteck schmuggeln lassen, um von dort aus den Weiteverkauf zu organisierten. Zu den Taten sei es zwischen November 2018 und Juni 2019 gekommen. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage vorgesehen.