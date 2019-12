Brüder-Duell in Berlin: Hübner kontra Hübner

Berlin. Florian gegen Benjamin - am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es in Berlin zum Brüder-Duell. Unions Verteidiger Florian Hübner (28) steht heute Abend im Stadion An der Alten Försterei ebenso in der Startelf wie Hoffenheims Abwehrspieler Benjamin Hübner (30). Gastgeber-Trainer Urs Fischer bietet im Spiel gegen 1899 Hoffenheim mit dem achtmaligen Saison-Torschützen Sebastian Andersson und Anthjony Ujah zwei Stürmer auf. Linksverteidiger Christopher Lenz kann nach einer Blessur auflaufen. Bei Hoffenheim steht Kapitän Kevin Vogt nicht im Kader. Neuling Union hat 15 der bisher 20 Punkte im eigenen Stadion eingesammelt.

( dpa )