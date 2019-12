Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Diese Läden haben am 22. Dezember 2019 geöffnet

Am vierten Adventssonntag, dem 22. Dezember 2019, haben zahlreiche Geschäfte in Berlin geöffnet (Archivbild)

Weihnachten naht: Am 22. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag in Berlin. In diesen Centern und Läden können Sie shoppen.

Verkaufsoffener Sonntag Diese Geschäfte haben am Sonntag in Berlin geöffnet

Berlin. Am 22. Dezember 2019 öffnen viele Berliner Shoppingcenter ihre Tore zu einem verkaufsoffenen Sonntag. Anlass sind das Louis Lewandowski Festival vom 19. bis 22. Dezember und die zahlreichen Weihnachtsmärkte in der Stadt, die am 4. Adventssonntag Besucher auf das Weihnachtsfest und die Feiertage einstimmen.

Weihnachtsmärkte in Berlin: Alle Adressen und Öffnungszeiten

Gebrannte Mandeln und Glühwein sorgen für die passende Stimmung - ein Flair, das das Adventsshopping im Internet nicht bietet. Geschenke kaufen kann man dabei nicht nur an den Marktständen, sondern auch in den vielen Einkaufszentren und Geschäften Berlins.

Kunden im Berliner Kaufhaus des Westens (KaDeWe) beim Weihnachtseinkauf

Foto: dpa Picture-Alliance / Jochen Zick / picture alliance / Keystone

Die Öffnungszeiten der Shops liegen in der Regel zwischen 13 und 18 Uhr, können in Einzelfällen jedoch abweichen. Welche Geschäfte in Berlin haben geöffnet? Hier finden Sie den Überblick des Handelsverbands Berlin-Brandenburg.

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin - Das Wichtigste im Überblick:

Datum: 22. Dezember 2019

22. Dezember 2019 Anlass: Louis Lewandowski Festival und Weihnachsmärkte am 4. Advent

Louis Lewandowski Festival und Weihnachsmärkte am 4. Advent Öffnungszeiten: in der Regel 13 bis 18 Uhr, einige Geschäfte haben länger geöffnet

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Diese Geschäfte haben geöffnet

Laut einer unverbindlichen Zusammenstellung des Handelsverbands Berlin-Brandenburg und den Onlineauftritten der Geschäfte nehmen unter anderem diese Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag am vierten Adventssonntag (22. Dezember 2019) teil:

Mall of Berlin (13-20 Uhr)

Alexa Berlin (13-18 Uhr)

Boulevard Berlin (13-20 Uhr; Karstadt Sport bis 19 Uhr)

Der Clou (13-18 Uhr)

KaDeWe (13-20 Uhr),

Galeria Kaufhof (Ring-Center 13-18 Uhr, Gropius-Passagen 13-20 Uhr, Linden-Center 13-18 Uhr) und Galeries Lafayette (13-20 Uhr).

Kulturkaufhaus Dussmann (13-20 Uhr)

C&A in der Schloßstraße (13-20 Uhr)

Potsdamer Platz Arkaden (13-20 Uhr)

Das Schloss (13-18 Uhr)

East Side Mall (13-18 Uhr)

Hallen am Borsigturm (13-18 Uhr)

Eastgate (13-18 Uhr)

Tempehofer Hafen (13-18 Uhr)

Neukölln Arcaden, Spandau Arcaden, Schönhauser Allee Arcaden, Wilmersdorfer Arcaden (13-18 Uhr)

Europa-Center (13-20 Uhr)

Bikini Berlin (13-18 Uhr)

Neues Kranzler Eck (13-18 Uhr)

Rathaus-Center Pankow (13-18 Uhr)

SCC Schloss-Strassen-Center (13-18 Uhr)

Forum Steglitz (13-18 Uhr)

Märkische Zeile (13-18 Uhr)

Marktplatz Center Hellersdorf (13-18 Uhr)

Park-Center Treptow (13-18 Uhr)

Auch zahlreiche Elektronik- und Baumärkte sowie Möbelhäuser öffnen ihr Türen. Dazu gehören unter anderem diese Geschäfte:

Die Filialen von Media Markt und Saturn

Rahaus-Filiale in der Ringstraße (13-18 Uhr)

Möbel Höffner an der Landsberger Allee und am Sachsendamm (12-18 Uhr; Beratung und Verkauf ab 13 Uhr)

Ikea in Tempelhof (13-19.30 Uhr), Ikea in Lichtenberg (13-19.30 Uhr) und Ikea in Spandau (13-18 Uhr)

Poco Berlin (13-18 Uhr).

Auch Supermärkte machen mit: Filialen von Kaufland sind ebenso vertreten wie von Real, Rewe, Netto, Lidl und Denn's Biomarkt. Aber Achtung: Nicht jede Filiale beteiligt sich am verkaufsoffenen Sonntag.

Lesen Sie auch: Ausgewertet: Das wünschen sich Berliner zu Weihnachten

Neben den Einkaufscentren und großen Handelsketten beteiligen sich auch immer mehr kleine Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen in Berlin. Kaum ein Einzelhändler kann sich den zusätzlichen Umsatz eines verkaufsoffenen Sonntags entgehen lassen.

Kauflaune gutes Omen für Einzelhändler zu Weihnachten Kauflaune gutes Omen für Einzelhändler zu Weihnachten

Unter dem Weihnachtsbaum: Gutscheine, Bücher und Süßes sind beliebt

Zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken der Deutschen zählen Umfragen zufolge Gutscheine oder Geldgeschenke. Im Jahr 2019 planen rund 56 Prozent der Personen, die im Rahmen einer Umfrage zu den Geschenkekäufen zu Weihnachten befragt wurden, Gutscheine oder Geld zu verschenken. Auch Bücher, Süßigkeiten und Spielzeug sind beliebt. Die geplanten Ausgaben für die alljährlichen Weihnachtsgeschenken liegen laut Statista im Jahr 2019 bei rund 475 Euro pro Kopf.

Foto: Reto Klar

Der Umsatzanteil des Online-Handels am Weihnachtsgeschäft lag im Jahr 2018 bei rund 13,4 Prozent. Für das Jahr 2019 prognostiziert der HDE einen Steigerung des Online-Anteils von rund einem Prozent. Das Erlebnis des Einkaufsbummels in den festlich geschmückten Straßen Berlins kann das Shopping im Internet aber kaum ersetzen.

Mehr zum Thema:

In der Weihnachtszeit haben es die Discounter schwer

Kindern zu Weihnachten Geld schenken – so geht es richtig

Konsum zur Weihnachtszeit: Kaufen, kaufen – oder doch nicht?

Weihnachtsmänner und Engel machen sich für Einsatz bereit

Was Sie über die Berliner Weihnachtsmärkte wissen müssen

DHL erhöht die Paketpreise – so teuer wird es ab Januar 2020