Heberer hat bald 40 Standorte in Berlin. In allen Filialen sollen Kunden den Bäckern bei der Arbeit zuschauen können.

Bäckereien Bäckerei-Kette Heberer will in Berlin wachsen

Berlin. Seitdem Georg Heberer I. im Jahre 1891 das erste Mal einen Teig knetete, versucht der Bäckereibetrieb herauszufinden, was Verbraucher eigentlich von Broten und Brötchen erwarten. Ende des 19. Jahrhunderts gelang das im hessischen Offenbach offenbar ganz gut. „Beim Heberer, da schmeckt’s“, sagten die Leute damals. So ist es zumindest in der Firmenchronik von Heberer überliefert.

Heute ist aus dem einst kleinen Betrieb eine der größten deutschen Bäckerei-Ketten geworden. Mehr als 220 Filialen betreibt das Unternehmen, das mittlerweile unter der Bezeichnung „Wiener Feinbäckerei Heberer“ firmiert, bundesweit. In Berlin gibt es 30 Standorte. Die Zahl der Filialen in der deutschen Hauptstadt soll bis Ende des kommenden Jahres aber auf 40 wachsen, kündigte Unternehmenschef Alexander Heberer am Dienstag in Berlin vor Journalisten an. Heberer führt den Familienbetrieb in der vierten Generation. Und noch immer geht es so wie vor fast 130 Jahren auch noch darum, zu erahnen, was Kunden wünschen.

Heberer hatte am Dienstag in seinen sogenannten „Flagship-Store“ am Berliner Kurfürstendamm eingeladen. Gegenüber dem S-Bahnhof Halensee hat das Unternehmen eine seiner deutschlandweit modernsten Filialen errichtet. Das schnelle Mitnehmen von Backwaren steht hier nicht mehr im Fokus. „Die Menschen verbringen wieder mehr Zeit in den Filialen“, erklärte Alexander Heberer. Sein Unternehmen habe darauf reagiert. An dem modernisierten Heberer-Standort am Ku'damm gibt es einen großen Café-Bereich mit Tischen, Stühlen und Sesseln.

Im Zuge des Investitionsprogramms ist die Filiale auch mit einer sogenannten gläsernen Backstube ausgerüstet worden. Neben der Verkaufstheke können Kunden nun genau sehen, wie die Bäcker Brote, Brötchen und andere Backwaren zubereiten. Den dafür notwendigen Teig bekommen die Heberer-Filialen von Produktionsstandorten zugeliefert. Drei davon gibt es bundesweit. Die Berliner Heberer-Betriebe erhalten die Rohmasse aus dem Werk im brandenburgischen Zeesen. In den Filialen selbst wird mehrmals täglich gebacken. Die gläserne Backstube sei auch eine Reaktion auf das gestiegene Transparenz-Bedürfnis der Kundschaft, sagte die Nichte des Unternehmenschefs und Prokuristin bei Heberer, Alexandra Heberer. „Verbraucher wollen heute stärker als früher wieder Handwerkskunst miterleben“, erklärte sie.

Bäcker-Innung kritisiert die ausufernde Bürokratie

Andere Filialen der Bäckerei-Kette in Berlin sollen bald ähnlich aussehen. Das neue Konzept benötigt allerdings mehr Platz. Mindestens 120 Quadratmeter Fläche brauche ein Heberer-Standort mittlerweile, besser seien 200 Quadratmeter, sagte Alexander Heberer. Die Filiale an der Torstraße, die in der ersten Jahreshälfte 2020 modernisiert werden soll, konnte erweitert werden, weil der Kiosk nebenan sein Geschäft aufgab. Ähnlich ist es am Standort Two Towers in der Leipziger Straße in Mitte. Dort zogen eine Bank und ein Blumenladen aus. Heberer will dort bald neu eröffnen.

Am Markt für Backwaren zeichneten sich zwei Trends ab. Noch immer gebe es zahlreiche Verbraucher, die schnell und günstig Brot und Brötchen kaufen wollten, so Heberer. Um diese Nachfrage zu bedienen, gebe es etwa die SB-Theken in Supermärkten. Immer mehr Kunden legten allerdings Wert auf Qualität und Geschmack – und seien auch bereit, dafür mehr zu zahlen, sagte der Firmenchef.

Das zeigen auch die Geschäftszahlen der „Wiener Feinbäckerei Heberer“. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit insgesamt 75 Millionen Euro Umsatz. Das wäre ein Wachstum um mehr als sechs Prozent. Etwa 1,5 Millionen Euro Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und sonstigen Aufwendungen wird Heberer am Ende einfahren. Im Vergleich zum Vorjahr habe man eine halbe Million Kunden dazugewinnen können, so Prokuristin Alexandra Heberer. Neben Wachstum im eigenen Filialnetz hatte das Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet auch zwölf Filialen übernommen, die zuvor dem Lebensmitteleinzelhändler Rewe gehört hatten. Vor allem in Frankfurt am Main ist Heberer stark vertreten. In der Banken-Metropole hat die Bäckerei rund 60 Standorte. In Berlin zählt Heberer zu den kleineren Bäckerei-Ketten. Nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks dominieren Steinecke, der Lila-Bäcker und Schäfer’s mit jeweils rund 200 Filialen in der Region. Größte Bäckereien mit Sitz in Berlin seien Wiedemann, Schnell und Lindner Backkunst mit 30 bis 50 Standorten.

Nach Angaben von Johannes Kamm, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Berlin, leiden die Betriebe in der Stadt vor allem unter der aus seiner Sicht ausufernden Bürokratie. „Jedes Jahr kommen immer neue Regelungen und Verpflichtungen auf die Betriebe zu, die insbesondere kleinere Betriebe zu überfordern drohen“, kritisierte Kamm.