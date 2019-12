Expresszüge fallen nach nur einem Tag aus

Am Montag fuhren die ersten S3-Züge im neuen Expresstempo. Störungsfrei. Genau einen Tag lang.

Berlin. Was haben alle geschwärmt: Mehr Platz versprach die S-Bahn, Vorteile für alle der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, Zeitersparnis der neue Fahrplan.

Seit Anfang der Woche hat Berlin neue Express-Züge auf der Linie S3. Und am Montag fuhren sie auch noch wie bestellt, geschmiert und berechnet: zehn Minuten vom Ostkreuz nach Köpenick. Bis Dienstag.

Dann kam das, was in Berlin kommen muss: Signalstörung. Um 14.44 Uhr meldet die S-Bahn auf Twitter: Verspätungen und Zugausfälle auf den Linien S5, S7 und S75. Ein Signal in Lichtenberg sei ausgefallen.

20 Minuten später dann noch ein „Sorry“ hinterher. Jetzt fährt auch die S3 nur noch im Zehnminutentakt. Express hin, Express her. Der Fahrgast-Frust bleibt der alte.