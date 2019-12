Bundespräsident besucht Bahnhofsmission am Hauptbahnhof

Berlin. Leise ist es am Dienstagvormittag nicht im „Raum der Stille“ in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof. Aufgeregt warten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in blauen Westen auf hohen Besuch. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich um 9.30 Uhr angesagt. Wie in einem All-Inclusive-Hotel verteilen Sicherheitsleute gelbe Bändchen an Journalisten, auf den Tischen gibt es Teller mit Plätzchen.

Rund 100 Leute betreut die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof jeden Tag, erzählt die stellvertretende Leiterin Barbara Matthies, immer mit einem nervösen Blick auf die Tür. Nicht jeden Tag kommt schließlich der erste Mann im Staat zu Besuch in ihre Einrichtung im ersten Stock. Essen wird hier keines an Reisende oder Hilfsbedürftige ausgegeben, aber es gibt warme Getränke und Stühle zum Ausruhen. Wer möchte, darf auch über seine Probleme reden und bekommt Hilfsangebote. „Aber nur, wenn er will“, sagt Matthies.

Bahnhofsmissionen sind auch zu Weihnachten geöffnet

Eigentlich kommt die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof nur eher zufällig in den Genuss des präsidialen Besuchs. Schließlich gibt es sie erst seit 2006. Nichts gegen die 125 Jahre, die ihre Schwestereinrichtung am Ostbahnhof in diesem Jahr feiert. Doch der Bahnhof dort wird im Moment umgebaut. „Das ist alles sehr klein und im Moment nicht so schön da. Da konnten wir den Bundespräsidenten einfach nicht empfangen“, sagt Ulrike Reiher vom Team Ostbahnhof. „Wir haben uns deshalb hier bei den Kollegen einquartiert.“

Steinmeier trifft pünktlich ein, schüttelt Hände, schenkt jedem ein Lächeln. Der Bundespräsident hat eine besondere Affinität zu niederschwelligen sozialen Institutionen. Seine Doktorarbeit hat er über „Tradition und Perspektiven staatlicher Intervention zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit“ geschrieben. Immer wieder lenkt er seither das Auge der Öffentlichkeit auf solche Einrichtungen, hilft auch als Bundespräsident ab und zu tatkräftig selber mit.

Begleitet wird der Bundespräsident von Bahnvorstandsmitglied Ronald Pofalla. Der weiß dann auch gleich zu erzählen, wie wichtig die 104 Bahnhofsmissionen mit ihren rund 2000 ehrenamtlichen Helfern in Deutschland für die Bahn sind. „Wir sind eine Symbiose“, sagt er. Die soziale Arbeit der Bahnhofsmissionen sei von existenzieller Bedeutung für die Bahn. Auch als der Rechnungshof einmal moniert habe, dass das Unternehmen, dass ja eigentlich Gewinn erwirtschaften soll, die Räume den Bahnhofsmissionen kostenfrei zur Verfügung stelle, habe man diese Kritik angesichts der Bedeutung der Einrichtungen rasch entkräften können.

Bundespräsident Steinmeier: „Diese Hilfe ist weiter erforderlich“

Steinmeier lobt den Einsatz so vieler Helfer. „Diese Hilfe ist weiter erforderlich, und es ist zu hoffen, dass sich das Engagement auch auf die jüngere Generationen weitervererbt.“ Und Steinmeier hört zu, aufmerksam, dem Erzählenden ganz zugewandt.

Anne Dietrich-Tillmann, Geschäftsführerin von IN VIA, dem Katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit im Erzbistum Berlin, der als Träger der Bahnhofsmission am Ostbahnhof fungiert, fragt er, ob die Bahnhofsmission auch an Weihnachten offen sei. „Wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet“, sagt Dietrich-Tillmann stolz. Immerhin müssen sich auch an diesen Tagen Haupt- und Ehrenamtliche einfinden, um die Menschen zu betreuen, die in den drei Berliner Bahnhofsmissionen Zuflucht suchen. „Wir bieten an diesen Tagen auch immer etwas Besonderes an“, sagt sie. Steinmeier lässt sich von Jochen Sieber von „Kids on Tour“ erklären, wie er allein reisende Scheidungskinder in Zügen quer durch die Republik begleitet und lässt „Mutmacherin“ Gabi Melchior berichten, wie sie Menschen in Krisensituationen hilft.

An einem Tisch im Aufenthaltsbereich der Bahnhofsmission warten vier Gäste. Menschen, die sich immer wieder in der Bahnhofsmission einfinden, weil sie sich dort angenommen fühlen und gern bei einer Tasse Tee einen Plausch halten. Der Bundespräsident bittet darum, Platz nehmen zu dürfen. Das wird ihm gern gewährt. „Erinnern Sie sich noch an mich?“, fragt ihn eine Frau. „Wir haben uns bei der Eröffnung des Hygienecenters am Bahnhof Zoo kennen gelernt“. Steinmeier lächelt sie an und nickt mit dem Kopf. Die Frau strahlt.