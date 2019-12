Keine Verletzten: Brand in Eberswalder Einkaufszentrum

Eberswalde. In einem Einkaufszentrum in Eberswalde hat es am Dienstagmittag gebrannt. Mehrere Menschen mussten das Center Kleiner Stern an der Breite Straße verlassen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Vermutungen könnte der Brand im Büro eines chinesischen Restaurants ausgebrochen sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Rauchentwicklung wurden die Besucher vorübergehend aus dem Gebäude gebracht. Zuvor hatte die "Märkische Oderzeitung" (online) berichtet.

Das Zentrum wurde nach Angaben der Regionalleitstelle Nordwest der Feuerwehr mit einem Gebläse durchlüftet, Fenster und Türen wurden geöffnet. Kriminaltechniker der Polizei wollten das Gebäude noch am Dienstag untersuchen. Die Brandursache war zunächst unklar.