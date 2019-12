Mann von Trio niedergeschlagen und ausgeraubt

Berlin. Ein 56 Jahre alter Mann ist im Berliner Ortsteil Biesdorf von drei Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen die Täter am späten Montagabend auf einem Gewerbegelände in der Straße Alt-Biesdorf auf den 56-Jährigen eingeschlagen und getreten haben. Unter Zwang habe dieser dann das Trio in sein Büro führen müssen und sei dort an einen Stuhl gefesselt worden. Die Räuber nahmen Geld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Überfallene konnte sich später den Angaben nach befreien. Er erlitt Verletzungen am Kopf und an den Händen.

( dpa )