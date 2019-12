Neues Tempolimit: Auf A13 gilt jetzt 130 bis zum Spreewald

Straßenwärter montieren ein Verkehrsschild für die Geschwindigkeitsbegrenzung 130 an einer Autobahn.

In den vergangenen Jahren habe es auf dem Abschnitt zwischen Kreuz Schönefeld und Dreieck Spreewald viele Unfälle gegeben.

Cottbus. Auf einem Streckenabschnitt der A13 gilt seit Montag ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde. Zwischen dem Kreuz Schönefeld und dem Dreieck Spreewald wurden in beiden Fahrtrichtungen insgesamt 178 Verkehrszeichen mit der Geschwindigkeitsbeschränkung aufgestellt.

Der Streckenabschnitt hat eine Länge von etwa 60 Kilometern, wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Montag weiter mitteilte. In den vergangenen zwei Jahren habe es dort viele Unfälle gegeben, so dass die Autobahnunfallkommission die Geschwindigkeitsbeschränkung empfahl, sagte ein Behördensprecher.

So wurden den Angaben zufolge im Jahr 2018 auf dem betreffenden Streckenabschnitt der Autobahn 662 Unfälle registriert. Dabei starben 2 Menschen, 147 weitere wurden verletzt. 2017 lag die Zahl mit 684 Unfällen noch höher. 4 Menschen kamen ums Leben, 133 wurden verletzt. Den Angaben zufolge waren überdurchschnittlich oft Lastwagen an den Unfällen beteiligt. Deshalb gilt auch ein Überholverbot für Lkw.