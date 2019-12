Potsdam Bombenentschärfung: Bombe ist gesprengt worden

Sprengmeister Mike Schwitzke kniet neben der entschärften Weltkriegsbombe und hält einen Zünder in der Hand. (Archivbild)

Das Entschärfungsteam um Sprengmeister Mike Schwitzke hat die Weltkriegsbombe am Vormittag gesprengt. Der Sperrkreis ist aufgehoben.

Kampfmittelbeseitigung Entschärfung: Bombe in Potsdam ist gesprengt

Potsdam. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und Sprengmeister Mike Schwitzke hatten es am Dienstag in der Pirschheide mit einer 100 Kilogramm schweren Fliegerbombe russischer Herkunft zu tun. Da die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg nicht entschärft werden konnte, musste sie gesprengt werden.

Die Bombe wurde bei der systematischen Kampfmittelsuche südöstlich der Zeppelinstraße in der Pirschheide gefunden. Nach Angaben der Potsdamer Statistik handelt es sich bei diesem gefundenen Blindgänger um den 202. Weltkriegssprengkörper seit 1990 in der Landeshauptstadt. Aufgeführt werden in der Statistik Fliegerbomben mit einem Gewicht ab 100 Kilogramm.

Bombe wird in Potsdam entschärft - 800 Meter Sperrkreis ab 8.30 Uhr

Etwa 90 Helferinnen und Helfer der Stadtverwaltung, der Berufsfeuerwehr, der Bundes- und Landespolizei waren im Einsatz. Sie richteten gegen 8.30 Uhr einen Sperrkreis von ca. 800 Metern ein und sicherten die Gegend ab. Gegen 11.05 Uhr konnte der Sperrkreis wieder aufgehoben werden.

Einschränkungen für Auto-, Bus- und Bahnverkehr in Potsdam

Einschränkungen für den Verkehr gab es auf der Zeppelinstraße. Diese wurde ab 8.30 Uhr zwischen Bahnhof Potsdam Pirschheide und Geltow gesperrt.

Potsdam informiert über die Entschärfung der Bombe

Aktuelle Informationen zu Sperrungen und der Entschärfung gibt es am Dienstag unter www.potsdam.de/Bombe und auf Twitter www.twitter.de/Ih_potsdam. Weitere Informationen rund um die Entschärfung und den Sperrkreis gibt es unter der Service-Nummer 115.