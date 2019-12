Auto überschlägt sich: Frau wird schwer verletzt

Nahmitz. Eine 29-jährige Frau ist bei einem Unfall bei Nahmitz (Kreis Potsdam-Mittelmark) in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Frau sei in der Nacht zum Sonntag auf einer Landesstraße auf dem Weg nach Lehnin von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahrzeug gegen einen Bordstein gestoßen, teilte die Polizei mit. Das Auto habe sich überschlagen und sei auf dem Dach gelandet. Die 29-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 27 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt. Ob Alkohol zu dem Unfall führte oder ob Glatteis eine Rolle spielte, war zunächst noch unklar.

( dpa )