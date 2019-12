Knappe Niederlage für Netzhoppers gegen Rottenburg

Bestensee. Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga die zweite Niederlage in Serie kassiert. In einem hart umkämpften Spiel über 132 Minuten verloren die Brandenburger am Samstagabend in heimischer Halle gegen den Tabellennachbarn TV Rottenburg mit 2:3 Sätzen (23:25, 25:22, 23:25, 26:24, 11:15).

Vor 635 Zuschauern hielt Bestensee die Partie lange Zeit offen, konnte zweimal einen Satzrückstand egalisieren, musste sich aber im entscheidenden Durchgang geschlagen geben. Durch die zwei Satzgewinne holte das Team von Trainer Mirko Culic zumindest noch einen Zähler, droht aber den Anschluss an den achten Tabellenplatz vorerst zu verlieren. Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs.