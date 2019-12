Konzert: Kerstin Ott (l.) - hier bei einem Auftritt mit Helene Fischer - spielt am 29. Dezember in Berlin

Kerstin Ott spielt am 29. Dezember ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin

Konzert Kerstin Ott live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Berliner Sängerin und Songwriterin Kerstin Ott ist mittlerweile bekannt in der gesamten Republik und auch auf Festivals nicht mehr wegzudenken. Jetzt ist Ott auf Wintertour und kommt am 29. Dezember für ein Konzert in die Hauptstadt. Nicht nur mit ihrem Durchbruch-Hit "Die immer lacht" will sie ihre Berliner Fans begeistern - sie hat auch die aktuellen Hits von ihrem im November erschienenen dritten Studioalbum Album "Ich muss dir was wagen" im Gepäck.

Ott, deren Musik in die Kategorie Schlager eingeordnet wird, veröffentlichte im Dezember 2016 mit "Herzbewohner" ihr Debütalbum, welches innerhalb weniger Wochen Goldstatus erreichte. Ihr Hit "Die immer lacht" zählt zu den meistverkauften Singles in Deutschland seit 1975.

Wo wird Kerstin Ott auftreten?

Das Konzert findet in der Verti Music Hall (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Shows?

Nein, das Berlin-Konzert von Kerstin Ott ist ausverkauft. Wer sich auf der Internetseite der Veranstalter für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (29. Dezember) gegen 18.30 Uhr. Gegen 20.00 Uhr beginnt das Konzert-Programm.

Welche Songs wird Kerstin Ott spielen?

Die Setlist für ihren Auftritt in Berlin ist noch nicht bekannt. Bei den bisherigen Auftritte der Tour waren die Höhepunkte im Programm das beliebte „Regenbogenfarben“, „Anders sein“, die aktuellen Single „Wegen dir (Nachts wenn alles schläft)“, die Balladen „Ich geh‘ meinen Weg" und natürlich der Hit „Die immer lacht“.

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten: Hier finden Sie die Hinweise zum Ott-Konzert.

Kerstin Ott live in der Verti Music Hall, Sonntag, 29. Dezember 2019; Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr. Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.