Konzert: Matthias Reim live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Matthias Reim spielt am 28. Dezember 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Matthias Reim live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die schönsten Chorkonzerte in Berlin zur Weihnachtszeit

Die schönsten Chorkonzerte in Berlin zur Weihnachtszeit

Matthias Reim ist zurück: Nachdem sein letztes Album "Meteor" und die dazugehörige Tour zu einem Riesenerfolg wurde, legt Reim noch einen drauf und ist 2019 erneut auf großer Tournee auf den Bühnen der Republik unterwegs. Am 28. Dezember kommt der Sänger im Rahmen seiner "Live 2019"-Tour nach Berlin. Wie gewohnt hat Reim für seinen Auftritt in Berlin einige Überraschungen im Gepäck.

Was erwartet die Besucher?

Fans des Sängers dürfen sich auf einen großartigen Abend voller alter Klassiker und neuer Songs freuen. Lieder wie "Verdammt, ich lieb dich" und "Ich hab mich so auf dich gefreut" dürfen dabei natürlich genauso wenig fehlen, wie "Nicht verdient", das er zusammen mit Michelle für sein aktuelles Album aufgenommen hat.

Wo wird Matthias Reim in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Matthias Reim sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann startet das Konzert von Matthias Reim?

Der Einlass startet am Sonnabend (28. Dezember) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: Pauline Willrodt / picture alliance / dpa

Welche Songs wird Matthias Reim in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Matthias Reim bei seinem letztjährigen Auftritt in Stuttgart:

Einsamer Stern Ich hab' geträumt von dir Deine Liebe Meteor Ganz egal Letzte Chance Ich liebe dich Ich geb uns nicht auf Verdammt für alle Zeit Wer nie durch Scherben ging Erzähl mir nichts von Liebe Im Himmel geht es weiter Ich will Ich bin nicht verliebt (unverwundbar) Niemals zu müde Verdammt noch mal gelebt Es ist Wahnsinn Doch da war mehr Halleluja Alles was ich will Küssen oder so Sowieso (Für dich das Letzte) Ich hab' mich so auf dich gefreut

Zugabe:

Du bist mein Glück Rampenlicht Wir sehen uns wieder Verdammt, ich lieb' Dich

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Matthias Reim live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 28. Dezember 2019, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.