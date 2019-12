Brandenburger Linke wettert gegen Ex-Koalitionspartner

Potsdam. Nach ihrem Wahldebakel geht die Linke in Brandenburg in den Kampfmodus gegen ihren früheren Koalitionspartner SPD. "Selbst wenn die Bundes-SPD den faden Versuch unternimmt, nach links zu rücken, beharrt die brandenburgische SPD auf ihrem puren Machtopportunismus und macht genauso weiter wie bisher", sagte Linke-Landeschefin Anja Mayer am Samstag beim Landesparteitag in Potsdam. Die Linke müsse sich fragen, ob die Regierungsbeteiligung "der Weisheit letzter Schluss" gewesen sei.

Mayer zeichnete ein düsteres Bild für ihre Partei: "Es ist eine existenzielle Krise, in der wir uns befinden", sagte sie. "Wir werden uns aus dieser Krise wieder herauskämpfen." Sie forderte einen "demokratischen Sozialismus". Bei der Landtagswahl im Herbst hatte die Linke mit 10,7 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis im Land erreicht.