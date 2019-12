Friedrichshain: Toter Mann auf Gehweg vor Haus gefunden

In Friedrichshain wurde auf einem Gehweg eine Leiche gefunden.

Notfälle Toter Mann vor Haus in Friedrichshain gefunden

Berlin. Auf einem Bürgersteig in Berlin-Friedrichshain ist am Sonnabendmorgen ein toter Mann gefunden worden. Er wurde aber nach ersten Erkenntnissen nicht Opfer eines Verbrechens: Es gebe bislang keine Hinweise auf eine Beteiligung oder ein Verschulden weiterer Menschen, erklärte die Polizei. Die genaue Todesursache sei aber noch unklar. Die Leiche sollte obduziert werden. Der Mann wurde vor einem Haus in der Ehrenbergstraße entdeckt. Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt