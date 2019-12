Chebli verschenkt Bücher an ihrer früheren Schule

Sawsan Chebli verteilt das Buch "Rumpelröschen" in der Kurt-Tucholsky-Grundschule in Berlin-Moabit.

Berlin. Kurzer Abstecher in die eigene Vergangenheit: Die Berliner Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli (41), hat am Freitag ihre alte Grundschule in Berlin-Moabit besucht. Im Gepäck hatte die SPD-Politikerin 50 Exemplare des Buches "Rumpelröschen", das sie kurz vor Weihnachten an Erst- und Zweitklässler verschenkte. Die Kinder präsentieren der Staatssekretärin im Rahmen einer Weihnachtsfeier eine kurze Bühnenshow - Chebli hielt das auf ihrem Smartphone fest.

""Rumpelröschen" ist ein tolles Vorlesebuch, das wichtige Themen wie Vielfalt, Toleranz und Mitmenschlichkeit liebevoll den Kindern näherbringt", sagte Chebli der Deutschen Presse-Agentur. Vor einiger Zeit sei sie mit dem Autor Christian Berg schon einmal an der Kurt-Tucholsky-Grundschule gewesen und habe dort aus seinem Märchenbuch vorgelesen. "Ich habe den Kids versprochen, dass ich wiederkomme und ihnen ein Paar Bücher schenke. Jetzt, zu Weihnachten, wollte ich dieses Versprechen einlösen."

Chebli, die palästinensische Wurzeln hat, erinnert sich gern an ihre Zeit an der Schule zurück: "Ich konnte kaum Deutsch, als ich in die erste Klasse kam. Wir waren bitterarm, staatenlos und ohne Perspektive." Ihr Klassenlehrer und alle andere Lehrer hätten an sie geglaubt. "Sie haben Potenzial erkannt und einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich später studieren konnte und heute Staatssekretärin bin."