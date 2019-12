Weichkäse zurückgerufen: Möglicherweise mit Keim belastet

Dortmund. Wegen einer möglichen Keimbelastung ruft der Lebensmittelhersteller Rotkäppchen einen Camembert zurück. Das Unternehmen hat in einer Produktprobe Listerien (Listeria monocytogenes) gefunden. Betroffen von dem Fund ist der Weichkäse "Rügener Badejunge Der Sahnige" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. Januar 2020 und der Chargen-Nummer EAN-Code: 40508429, wie Rotkäppchen mit Sitz in Dortmund mitteilte. Der Rückruf betrifft nur Rewe-Märkte in den Bundesländern Thüringen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Kunden können das Produkt im jeweiligen Laden zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage eines Kassenzettels.

Listerien können unter Umständen grippeähnliche Symptome auslösen und nach Behördenangaben das zentrale Nervensystem schädigen. Besonders für Schwangere, Diabetiker, Immungeschwächte und Kinder besteht ein erhöhtes Risiko.