Berlin. Die Ladung Müll in einem großen Fahrzeug der Berliner Stadtreinigung hat am Freitag angefangen zu brennen. Die Besatzung des Müllwagens lud den gesamten Inhalt kurzerhand auf der Straße im Stadtteil Johannisthal in Treptow ab, wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte. Feuerwehrleute löschten die Flammen an dem großen Müllberg mit Schaum.

( dpa )