Lange Nacht der Wissenschaften: Kampagne gegen "Fake News"

Berlin. Die Erde ist eine Scheibe, das Internet nur ein Hype und Rauchen ist gesund: Mit einer humorvollen Online-Kampagne gegen "Fake News" wirbt die Lange Nacht der Wissenschaften für echte Forschung. Unter dem Motto "Sei klüger" will das neue Portal bis zur Langen Nacht am 6. Juni 2020 ein Zeichen gegen Falschdarstellungen, erfundene Wahrheiten und Verschwörungstheorien setzen. Dazu zählen die Macher auch die Behauptung: "Den Klimawandel gibt es nicht."

2020 feiert die Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin ihr 20. Jubiläum. "Wir erleben in unserem Alltag, dass bewusste Falschmeldungen und das Leugnen von Tatsachen zunehmen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zum Start der Kampagne. "Diese Entwicklung ist eine ernsthafte Gefahr, der man am besten mit Bildung, Wissenschaft und Forschung begegnet." Das wirksamste Mittel gegen "Fake News" sei ein Urteilsvermögen, das sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stütze, sowie die Fähigkeit zu einer kritischen Auseinandersetzung.

"In der Wissenschaft gibt es keine unumstößliche Wahrheit, denn Theorien sind immer nur so gut, bis sie durch eine noch bessere Theorie und Erklärung ersetzt werden", ergänzte Werner Ullmann, Präsident der Beuth Hochschule als Vorsitzender des Vereins Lange Nacht der Wissenschaften. Die Kampagne spielt deshalb auch mit überholten Wahrheiten wie: Die Mauer steht auch in 100 Jahren noch.