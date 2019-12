Zäune gegen Schweinepest: Entscheidung Anfang der Woche

Potsdam. Die Entscheidung darüber, ob sich Brandenburg mit Zäunen entlang der deutsch-polnischen Grenze gegen die Schweinepest schützt, soll nun doch erst Anfang kommender Woche fallen. Das teilte das Verbraucherschutzministerium Brandenburg am Donnerstag mit. Zunächst hieß es, eine Entscheidung werde noch in dieser Woche fallen. Am Freitag soll es dazu ein Expertentreffen zwischen dem Bund und den an Polen angrenzenden Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg geben. Bei dem Treffen, an dem auch der Brandenburger Landestierarzt Stephan Nickisch teilnehmen wird, sind auch Vertreter aus Polen beteiligt.

( dpa )