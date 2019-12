Berlin. Ein Betrunkener hat in Berlin-Mitte wahllos Passanten antisemitisch beleidigt. Alarmierten Polizisten verweigerte der 43-Jährige am Mittwochabend in der Reinickendorfer Straße die Herausgabe seiner Personalien, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er forderte sie stattdessen auf, mit ihnen zu kämpfen und beschimpfte sie. Der 43-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt.

( dpa )