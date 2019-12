Bombenfund in Oranienburg: Weltkriegsbombe entschärft

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe betraf auch Bahnreisende und Pendler. 5200 Menschen in Oranienburg mussten Sperrkreis verlassen.

Verkehr Weltkriegsbombe in Oranienburg entschärft

Oranienburg. Eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe ist am Donnerstag in Oranienburg entschärft worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Sechs Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) hatten die Bombe mit chemischem Langzeitzünder unschädlich gemacht. In Kürze soll den Angaben zufolge auch der Sperrkreis aufgehoben werden.

Am Morgen hatten rund 5200 Menschen, die in einem Sperrkreis von rund 1000 Metern gemeldet sind, das Gebiet um die Fundstelle am Treidelweg verlassen.

Fahrgäste der S-Bahnlinie 1 mussten seit dem Morgen zwischen Oranienburg und Birkenwerder auf Ersatzbusse ausweichen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Ersatzverkehr konnte den S-Bahnhof Lehnitz nicht anfahren, da dieser im Sperrkreis lag.

Seit circa 10 Uhr kam es auch im Regional- und Fernverkehr zu Unterbrechungen. Nachmittags ab 15.30 Uhr sollen die Züge voraussichtlich wieder ohne Einschränkungen rollen.

Bombenentschärfung in Oranienburg: Rund 5200 Menschen betroffen

Für die Entschärfung im Uferbereich des Treidelweges wurde ein Sperrkreis von rund 1000 Metern um den Fundort der Bombe eingerichtet. In dem Gebiet sind nach Angaben der Stadt rund 5200 Menschen gemeldet.

Im Sperrkreis befanden sich auch vier Kitas, ein Hort, eine Grundschule, ein Seniorenheim und das Medizinische Versorgungszentrum.

Es ist die 209. entdeckte Weltkriegsbombe in Oranienburg seit der ersten Zählung im Oktober 1991. Zuletzt war nach Angaben der Stadt eine Bombe im Wald zwischen Gewerbepark Nord und Klinkerhafen gesprengt worden.