Winterwetter zieht in Berlin und Brandenburg ein

Berlin. Mit Schneeregen ist am Donnerstagmorgen winterliches Wetter nach Berlin und Brandenburg gezogen. Die Meteorologen von Deutschen Wetterdienst (DWD) kündigten Glättegefahr an. Nachmittags soll es örtlich zu Auflockerungen kommen, die Höchsttemperaturen liegen in der Region zwischen vier und sechs Grad.

In der Nacht zu Freitag fallen die Temperaturen auf ein bis minus zwei Grad. Örtlich kann es wegen gefrierender Restnässe und Reif erneut glatt werden. Am Freitag zeigt sich die Sonne vermutlich nur bis in die Mittagsstunden, dann erwarten die Berliner und Brandenburger eine dicke Wolkendecke und Temperaturen bis zu vier Grad. Wolken und Regen sollen am Wochenende das Wetter bestimmen.

Das Wetter der nächsten Tage im Überblick:

Am Donnerstag vormittags zwischen Uckermark und Spreewald noch etwas Regen oder Schnee, lokal Glätte. Sonst bei starker Bewölkung zunehmend trocken, am Nachmittag örtlich Auflockerungen. Höchsttemperatur 4 bis 6 Grad. In der Nacht zum Freitag zunehmende Auflockerungen, niederschlagsfrei. Abkühlung auf Werte zwischen +1 und -2 Grad, in Bodennähe örtlich bis -6 Grad. Örtlich Glätte durch gefrierende Restnässe oder Reif.

