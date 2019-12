Notfälle Menschen in Fahrstuhl an U-Bahnhof eingeschlossen

Berlin. Ein Fahrstuhl mit Menschen darin ist am Berliner U-Bahnhof Hermannstraße steckengeblieben. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag mit. Die Menschen seien bereits zwei Stunden in dem Fahrstuhl eingeschlossen, Höhenretter seien nun im Einsatz. Um wie viele Betroffene es sich handelte und wie es zu dem Defekt kam, war zunächst nicht bekannt.