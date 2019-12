Finanzministerin verteidigt geplanten Milliardenkredit

Potsdam. Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hält den geplanten Kredit für Zukunftsinvestitionen von einer Milliarde Euro für notwendig. "Er reagiert auf Bedarfe im Land, die kein Mensch ernsthaft in Abrede stellen kann", sagte Lange am Mittwoch im Landtag in Potsdam. Der Fonds stehe "nicht im Widerspruch zu einer soliden Haushaltspolitik oder der Schuldenbremse". Das Geld soll nach dem Willen von SPD, CDU und Grünen zehn Jahre lang in die Infrastruktur und in Zukunftstechnologien fließen - in alle Regionen.

Die Opposition kritisiert, dass nicht klar ist, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Linksfraktionschef Sebastian Walter warf der Koalition vor, sie brauche das Geld, weil sie zu viele politische Pläne habe und "überbucht" sei. Die Koalitionsfraktionen stimmten bei der zweiten Lesung für das entsprechende Gesetz, die Linke dagegen. AfD und Freie Wähler enthielten sich. Der Landtag entscheidet an diesem Donnerstag endgültig. Die Landesregierung muss die Ermächtigung für den Kredit bis Jahresende unter Dach und Fach haben, weil von 2020 an die Schuldenbremse gilt.