Hertha: Leckie wieder im Training, Maier-Einsatz möglich

Berlin (dpa) – Mathew Leckie hat beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder das Training aufgenommen. Der Australier war Ende November mit einer Sehnenverletzung im linken Knie ausgefallen. Trotz der Rückkehr ins Mannschaftstraining kommen die letzten drei Spiele der Hinrunde gegen Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky), Bayer Leverkusen (18. Dezember) und Borussia Mönchengladbach (21. Dezember) für den 28-Jährigen zu früh, wie Hertha-Pressesprecher Marcus Jung auf Anfrage mitteilte.

Ansonsten konnte das Trainerteam um Jürgen Klinsmann auf den kompletten Kader zurückgreifen. Eine Option für das Heimspiel gegen Freiburg könnte Arne Maier sein. Der Mittelfeldspieler war nach seiner monatelangen Verletzungspause Anfang November ins Individualtraining eingestiegen und hatte am vergangenen Freitag bei der 1:2 Niederlage der U23 in der Regionalliga Nordost gegen Lokomotive Leipzig sein erstes Spiel über 90 Minuten bestritten. "Deshalb ist eine U23 so wichtig für eine Profimannschaft", hatte Klinsmann in einem Facebook-Chat am Dienstag schon betont, denn das Wichtigste für verletzte Spieler sei Spielpraxis und Spielrhythmus.

"Arne braucht dringend Spiele, den ziehen wir uns jetzt heran", sagte Klinsmann, ohne dem U20-Nationalspieler einen Einsatz für das Freiburg-Spiel zu versprechen: "Ob er am Samstag zum Zuge kommt, warten wir mal ab."