Konzert: Sido & Gäste live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Sido spielt am 20. bis 22 Dezember drei Konzerte in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Columbiahalle / Knorkatorhalle Sido und Gäste live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Auch in diesem Jahr lädt Sido die Berliner wieder in die festlich geschmückten Knorkatorhalle zur Neuauflage seiner Weihnachsshow ein. Im September 2019 veröffentlichte der Rapper seine aktuelle Studioalbum "Ich und keine Maske". Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zu seiner Show.

Wann finden die Konzerte statt?

Nachdem Sido in der letzten Weihnachtssaison gleich drei Mal die Berliner Columbiahalle zum Platzen gebracht hat, lässt er sich auch dieses Jahr nicht lumpen und hat drei Auftritte angekündigt: Der Rapper spielt am Freitag (20.), Sonnabend (21.) und Sonntag (22. Dezember) in Berlin. Im nächsten Jahr soll die Tradition noch ausgebaut werden. “Wir machen aus der Weihnachtsshow eine Weihnachtstour”, erklärte Sido via Instagram und kündigte fünf Shows an: München, Zürich, Frankfurt, Köln und Berlin stehen auf dem Plan.

Foto: dpa

Was erwartet die Besucher?

Die Fortsetzung einer vorweihnachtlichen Tradition: Das Fest der Liebe wird mit Rap eingeläutet – laut, lustig und vor allem mit viel Entertainment. Zusammen mit zahlreichen Überraschungsgästen will Sido die kalte und triste Jahreszeit versüßen und auf die anstehenden Feiertage einstimmen. Unterhaltsame Abende sind garantiert.

Wo wird Sido in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in ehemaligen Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Achtung: Die Columbiahalle wurde am 2. September 2019 in Knorkatorhalle umbenannt.

Gibt es noch Tickets?

Nein, die Weihnachtskonzerte von Sido & Friends sind ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (20.), Sonnabend (21.) und Sonntag (22. Dezember) um 18.30 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils gegen 20 Uhr.

Foto: Getty Images / Redferns/Getty Images

Setlist - Welche Songs wird Sido spielen?

Das diesjährige Programm ist noch nicht bekannt. Mit diesen Songs begeisterte Sido aber das Publikum im letzten Jahr. Die Setlist bietet möglicherweise einen Hinweis darauf, welche Songs bei den vorweihnachtlichen Konzerten 2019 auf dem Programm stehen könnten:

Weihnachtssong Augen auf Fuffies im Club Ja man Schlechtes Vorbild Tausend Tattoos Jedes Wort ist Gold wert Haie Royal Bunker Löwenzahn Mein Block Der Himmel soll warten Einer dieser Steine Herz Zu Wahr Das geht ab Ne Leiche Die Nacht von Freitag Astronaut Bilder im Kopf

Zugabe:

Arschficksong

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Knorkatorhalle (fka Columbiahalle) sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Knorkatorhalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Knorkatorhalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Sido & Gäste live in Berlin 2019, Freitag (20.), Sonnabend (21.) und Sonntag (22. Dezember), Einlass jeweils 18.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils 20 Uhr, Knorkatorhalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.