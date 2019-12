Wetter in Berlin - Schneeregen und Glätte möglich - Warnung vor Frost

Am Mittwoch bleibt es vom Oderbruch in die Lausitz heiter und trocken. Sonst stark bewölkt und etwas Regen, am Nachmittag und Abend auch Schneeregen möglich. Die Temperatur steigt auf maximal 5 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es Regen, Schneeregen oder auch leichten Schneefall geben. Streckenweise Glättegefahr.