Am Dienstag begann vor dem Landgericht Berlin der Prozess wegen versuchte Mordes.

Ein 20-Jähriger soll in Reinickendorf auf den Liebhaber seiner Schwester eingestochen haben. Am Dienstag startete der Prozess.

Landgericht Berlin Versuchter Ehrenmord in Reinickendorf: Prozess gestartet

Berlin. Um die verletzte Ehre seiner Familie wieder herzustellen, soll ein 20-Jähriger aus Reinickendorf ein Dutzend Mal auf einen Kontrahenten eingestochen haben. Das Opfer überlebte nur knapp. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, der 20-Jährige handelte in Tötungsabsicht. Am Dienstag begann vor dem Landgericht der Prozess wegen versuchte Mordes.

Tatort war die Wohnung der Familie Y. an der Residenzstraße. Dort hielten sich am frühen Abend des 8. Juli 2019 die 23-jährige Schwester des Angeklagten Ibrahim Y. und ihr 29 Jahre alter Liebhaber Sehmutz A. auf. Wohl wissend, dass die Familie der jungen Frau nicht billigen würde - die Schwester war offenbar bereits anderweitig verplant - , hielt das Pärchen die Liaison geheim. An diesem Tag wähnten sich beide sicher, weil vor 20.30 Uhr nicht mit der Rückkehr anderer Familienmitglieder zu rechnen war. Man nutzte die Zeit, um sich im Kinderzimmer der 23-Jährigen zu vergnügen.

Liebhaber versteckte sich im Schrank und wollte dann die Schwester schützen

Doch an diesem Abend kam der Angeklagte bereits um 19.15 Uhr nach Hause. Und bemerkte vor der Wohnungstür ein paar fremde Männerschuhe. Rasend vor Wut soll er sich mit einem Messer mit 25 Zentimeter Klingenlänge bewaffnet und das Zimmer seiner Schwester geöffnet haben. Dort hatte sich der heimliche Liebhaber inzwischen in Panik im Schrank versteckt. Mit den Worten „Ich töte dich“ soll Y. zunächst auf seine Schwester losgegangen sein. Doch dann sprang A. aus dem Schrank, um der Geliebten zu Hilfe zu eilen.

Sein heroische Eingreifen brachte dem 29-Jährigen allerdings etliche bis zu 20 Zentimeter tiefe Stichwunden in Bauch, Rücken und Schulter ein, er überlebte dank einer Notoperation. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen und wanderte in U-Haft. Zum Prozessauftakt schwieg er. Noch am Dienstag sollen das mutmaßliche Opfer und die Schwester des Angeklagten aussagen.