Mietendeckel in Berlin: 5,5 Milliarden Euro weniger Investitionen

Ein Baugerüst steht an einem Rohbau für Neubau-Wohnungen in Schöneberg. Berlin benötigt dringend neue Wohnungen.

Berlin. Ein Mietendeckel würde die im Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen (BBU) organisierten Firmen über fünf Jahre mit Einnahmeverlusten von insgesamt 1,1 Milliarden Euro treffen. Das teilte der BBU auf seiner Jahrespressekonferenz am Dienstag mit.

Der BBU ist mit rund 350 Mitgliedsunternehmen in Berlin und Brandenburg der größte wohnungswirtschaftliche Regionalverband Deutschlands. In ihm sind die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und die Genossenschaften, aber auch der börsennotierte Immobilienkonzern Deutsche Wohnen vertreten.

Zusammen bewirtschaften sie rund 1,14 Milliarden Wohnungen in der Regionen, 715.000 Wohnungen in Berlin. Das entspricht etwa 43 Prozent des gesamten Berliner Mietwohnungsbestandes.

Mietendeckel in Berlin: Schaden beläuft sich laut BBU auf 5,5 Milliarden Euro

Der wirtschaftliche Schaden für die Region sei sogar noch größer, betonte BBU-Chefin Maren Kern bei der Vorstellung der Zahlen. Denn ein Euro Eigenkapital finanziere fünf Euro Investitionen – also belaufe sich der Schaden auf 5,5 Milliarden Euro.

„Wir appellieren deshalb dringend an das Berliner Abgeordnetenhaus, den Mietendeckel fallen zu lassen oder wenigstens gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen von ihr auszunehmen“, sagte Kern im Hinblick auf die Anhörung am Mittwoch im Bauausschuss zum Berliner Mietendeckel.

Mit dem Mietendeckel will Rot-Rot-Grün die Mieten für 1,5 Millionen vor 2014 gebaute Wohnungen fünf Jahre lang auf dem Stand von Mitte 2019 einfrieren und für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festlegen. Wenn die Obergrenzen um mehr als 20 Prozent überschritten sind, soll auch die Senkung von Bestandsmieten möglich sein - allerdings erst neun Monate nach dem im ersten Quartal 2020 geplanten Inkrafttreten des Gesetzes. Berlin betritt hier juristisches Neuland, Verfassungsklagen gegen das Vorhaben sind schon angekündigt.

Bestandsmieter zahlen 6,14 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete

Zumindest die Mitgliedsunternehmen des BBU seien keine Preistreiber am Markt, betonte Kern weiter. Aktuell zahlen Bestandsmieter 6,14 Euro je Quadratmeter und Monat Kaltmiete. Damit lägen die Bestandsmieten rund 17 Prozent unter der Berliner Durchschnittsmiete. Diese beträgt nach dem durch den Mikrozensus ermittelten Wert 7,40 Euro.

Noch größer fällt die Differenz bei Neuvertragsmieten aus. Diese liegen nach BBU-Angaben in Berlin aktuell bei 7,80 Euro und damit knapp 29 Prozent unterhalb den vergleichbaren Marktmiete. Sie laut aktuellem Wohnungsmarktbericht des Immobilienverbands IVD bei 9,50 Euro pro Quadratmeter und Monat in Standard, beziehungsweise elf Euro in bevorzugten Wohnlagen.

