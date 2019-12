Brände Feuer auf Gelände von Heizkraftwerk in Spandau

Berlin. Auf dem Gelände eines großen Heizkraftwerks im Nordwesten Berlins ist ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr am Montagnachmittag über Twitter mit. Weitere Informationen sollten folgen. Es handelte sich um das Heizkraftwerk Reuter West im Stadtteil Siemensstadt in Spandau. Dort stehen zwei Kraftwerksblöcke, in denen Steinkohle verfeuert wird. Die Feuerwehr war zunächst mit 30 Leuten vor Ort.