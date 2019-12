Berlin Volleys erreichen erstes Saisonziel

Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys stehen mit dem Einzug ins Pokalfinale vor der Erfüllung ihres ersten großen Saisonprojekts. "Wir haben unsere Aufgabe souverän gelöst und auch der Drucksituation im zweiten Satz standgehalten. Es ist ein super Gefühl, dieses erste große Saisonziel erreicht zu haben", sagte Volleys-Kapitän Moritz Reichert nach dem souveränen Auftritt am Sonntag beim 3:0 über die Volleys Herrsching in der Vorschlussrunde des DVV-Pokals. Mit dem Sprung ins Finale am 16. Februar 2020 in Mannheim soll die vom Verein ausgerufene "Mission Mannheim" beim ersten Pokalsieg seit 2016 erfolgreich abgeschlossen werden.

Im Endspiel trifft der Meister auf die swd powervolleys Düren, die mit einem ebenso souveränen 3:0-Erfolg über die TVG Rottenburg das Finale erreicht haben. "Gegen Düren wird es im Endspiel nicht leicht", sagte Jeffrey Jendryk, der gegen Herrsching zum wertvollsten Spieler gewählt wurde. Und trotz der spielerischen Überlegenheit der Volleys, die bisher weder in der Liga, noch im Pokal oder der Champions League ein Spiel verloren haben, warnt der Mittelblocker vor dem Endspiel-Gegner. "Ein Finale ist eine andere Situation und die Ergebnisse, wie unser 3:0 hier gegen sie, sind dort gar nichts wert."

Doch das Pokalfinale rückte auch schnell in den Hintergrund. Am Mittwoch steht in Sibirien das Champions League-Spiel bei Fakel Novy Urengoy (15.00 Uhr MEZ/live und kostenpflichtig bei www.eurovolley.tv) an, am Samstag folgt das Bundesliga-Gastspiel beim Dauerrivalen VfB Friedrichshafen.