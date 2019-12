Auf dem Weg zur Party: Mann in Kreuzberg überfallen

Berlin. Auf dem Weg zu einer Party in Kreuzberg ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag überfallen und mit einer Waffe bedroht worden. Der 29-Jährige wurde auf der Brommystraße von vier Männern nach dem Weg gefragt und gleich darauf attackiert, teilte die Polizei mit. Einer der Männer schlug ihm ins Gesicht, ein anderer riss ihm das Telefon aus der Hand. Auch als der 29-Jährige am Boden lag, schlugen die Männer auf ihn ein - als er um Hilfe rief, richteten sie eine Waffe auf ihn. Zuletzt stahlen sie seinen Geldbeutel. Der Mann wurde am Kopf und an der Hand verletzt.

( dpa )