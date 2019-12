In Berlin wird es am Sonntag windig (Archivbild).

In Berlin wird es am Sonntag windig. Der Wetterdienst hat eine Warnung herausgegeben.

Wetter in Berlin Amtliche Warnung vor Windböen in Berlin

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntag eine amtliche Warnung vor Windböen herausgegeben. Diese gilt noch bis 21 Uhr. Es müsse mit Windgeschwindigkeiten bis zu 60 km/h gerechnet werden (Bft 7), so die Meteorologen.

Grund ist eine kräftige südwestliche Strömung, die milde Meeresluft nach Brandenburg und Berlin führt.

Das Wetter für Berlin:

Wetter am Sonntag: Am Sonntagmittag und -nachmittag soll es stark bedeckt sein, von der Prignitz bis in die Niederlausitz breitet sich Regen aus, der am späten Nachmittag und Abend nachlässt. Die Temperatur steigt auf 9 bis 11 Grad. Der Wind soll in der Nacht zu Montag nachlassen.

Wetter in Berlin am Montag: Wechselnd bis stark bewölkt, teils leichter Regen. Die Temperaturen steigen auf Werte von 8 bis 11 Grad. Erneut kann es windig werden. In der Nacht zu Dienstag sinkt das Thermometer auf Werte von 4 bis 2 Grad.