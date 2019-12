Union will im Aufsteigerduell gegen Köln Heimserie ausbauen

Berlin. Der 1. FC Union Berlin will seine Heimstärke auch im Aufsteigerduell mit dem 1. FC Köln am heutigen Sonntag demonstrieren. Trainer Urs Fischer fordert von seinen Spielern wieder Leidenschaft und Teamwork. Von einer Favoritenrollen nach zuletzt drei Heimsiegen will der Schweizer gegen den Tabellenvorletzten aber nichts wissen. Das Ziel von Union sei der Ligaverbleib, "da bist du nie in der Situation, in eine Favoritenrolle zu kommen", sagte er. Verzichten muss der 53 Jahre alte Fischer voraussichtlich auf die Offensivspieler Suleiman Abdullahi und Joshua Mees, für die ein Einsatz nach ihren Verletzungen noch zu früh kommen könnte.

( dpa )