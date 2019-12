Streit vor Disko eskaliert: Männer beleidigt und geschlagen

Berlin. Ein 24-Jähriger soll in Prenzlauer Berg drei Männer im Alter von 22 Jahren fremdenfeindlich beleidigt und einen von ihnen verletzt haben. Am frühen Samstagmorgen war es gegen 6.20 Uhr zu einem Streit vor einem Club in der Knaackstraße gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 24-Jährige soll zwei der jungen Männer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Beim Abwehrversuch sei einem der 22-Jährigen ein Ohrring herausgerissen worden.

Den Angaben zufolge entfernte sich der mutmaßliche Angreifer kurz, um wenig später mit seinem Auto auf die Dreiergruppe zuzufahren. Die drei hätten sich nur durch Sprünge zur Seite in Sicherheit bringen können. Anschließend habe der angetrunkene Mann noch mehrere Stühle und eine Telefonzelle gerammt. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und beschlagnahmte das Fahrzeug des Tatverdächtigen. Sie ermittelt wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.