Brandenburger Grüne wählen zwei Frauen an die Spitze

Templin. Gut drei Monate nach der Landtagswahl und dem Eintritt in die rot-schwarz-grüne Landesregierung haben die Brandenburger Grünen ein neues Führungsduo gewählt. Auf einem Landesparteitag in Templin (Uckermark) wurden Julia Schmidt und Alexandra Pichl am Samstag als neue Landesvorsitzende gewählt. Damit haben die Brandenburger Grünen erstmals eine rein weibliche Führungsspitze. Die beiden lösen die Landesvorsitzenden Petra Budke und Clemens Rostock ab, die nach den Wahlen am 1. September als Abgeordnete in den Brandenburger Landtag eingezogen sind.

Um beide Führungsposten hatte es Kampfabstimmungen gegeben: Bei der Kandidatur um den Frauenplatz setzte sich die 26-jährige Schmidt aus dem Kreisverband Oberhavel mit 65 Ja-Stimmen der 97 Delegierten gegen Pichl aus dem Kreisverband Potsdam-Mittelmark durch, die 27 Stimmen erhielt. Drei Delegierte lehnten beide Kandidatinnen ab, zwei enthielten sich.

Pichl trat daraufhin bei der Wahl zum 2. Vorsitzposten gegen Gerhard Kalinka aus dem Kreisverband Teltow-Fläming an. Nachdem beide mit 48 beziehungsweise 46 von 96 gültigen Delegiertenstimmen die Mehrheit verfehlten, wurde ein zweiter Wahlgang notwendig. Dabei setzte sich Pichl mit 51 Stimmen gegen Kalinka durch, der auf 46 Ja-Stimmen kam.