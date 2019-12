Tiergarten-Mord: Tatverdächtiger erneut verlegt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Ausweisungen von zwei russischen Diplomaten im Zusammenhang mit dem Mord an einem Georgier in Berlin verteidigt.

Berlin. Der Tatverdächtige im Tiergarten-Mord ist in der Nacht zu Sonnabend nach Informationen der Berliner Morgenpost erneut verlegt worden. Grund ist offenbar eine konkrete Gefährdungslage.

Wohin der Russe Vadim S. von Spezialkräften gebracht wurde, ist unklar. Aus Sicherheitskreisen hieß es, dass man eine Situation mit so einer Bedrohung eines Häftlings noch nie gehabt habe.

Vadim S. war bereits aus der Untersuchungshaftanstalt Moabit in einen Hochsicherheitstrakt in Tegel verlegt worden. Dass er nun erneut verlegt wurde, deutet auf den Ernst der Lage. Aus Sicherheitskreisen hieß, dass in Berliner Gefängnissen viele Russen und Tschetschenen sitzen würden und man nicht für die Sicherheit von Vadim S. garantieren könne.

Vadim S. soll am 23. August den 40-jährigen Georgier Tornike K. im Kleinen Tiergarten erschossen haben. Wegen des Verdachts, dass staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien den Mord in Auftrag gegeben haben, übernahm am Mittwoch die Bundesanwaltschaft den Fall.