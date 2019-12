Joachim Fahrun kommentiert den öffentlichen Nahverkehr in Berlin.

Der Senat will den Nahverkehr modernisieren und erweitern. Gut so. Doch bis die Investitionen wirken, heißt es durchhalten.

Kommentar In Berlins S- und U-Bahnen hilft nur Gelassenheit

Es wird nicht schöner in Berlins öffentlichem Personennahverkehr. Das betagte rollende Material altert Monat für Monat und steht länger in den Werkstätten. Bei der S-Bahn kommt fehlendes Personal als Ursache für die steigende Zahl ausgefallener Fahrten hinzu. Die U-Bahn wird zusätzlich durch mehr Baustellen an maroden Tunneln gebremst.