Mehr als jeder zweite Berliner Gefangene mit Vorstrafen

Berlin. Knapp 60 Prozent der Berliner Strafgefangenen haben bereits Vorstrafen. Das waren zum 31. März dieses Jahres genau 1855 Täter, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Ein Großteil dieser Gruppe (78,5 Prozent) sitzt nicht zum ersten Mal im Gefängnis. Etwa jeder Dritte vorbestrafte Haftinsasse verbüßte bereits zwischen fünf und zehn andere Strafen. Andere Vorbestrafte bekamen in der Vergangenheit auch Geldstrafen.

Ende März waren in den Gefängnissen der Hauptstadt 3108 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte inhaftiert. So wenige Menschen hinter Gittern gab es nach Angaben des Statistikamtes zuletzt 1995. Ende März waren demnach in den Haftanstalten knapp 55 Prozent Deutsche und rund 45 Prozent Ausländer.

Am häufigsten wurden die Haftstrafen wegen Diebstahls und Unterschlagung verhängt, gefolgt von Raub, Erpressung und Drogendelikten. Aktuell sind nach Angaben der Justizverwaltung in Berlin 3705 Menschen inhaftiert. Damit sind 80 Prozent der Gefängnisplätze belegt.