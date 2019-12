25 Jahre Anne Frank Zentrum: eine halbe Million Besucher

Fotos aus verschiedenen Jahren in einer Ausstellung des Anne Frank Zentrums.

Berlin. Fast eine halbe Million Gäste haben nach Angaben des Berliner Anne Frank Zentrums die Dauerausstellung zum Leben des jüdischen Mädchens seit Eröffnung im Jahr 2002 besucht. Die deutsche Partnerorganisation des Amsterdamer Anne Frank Hauses war seit ihrer Gründung (1994) zudem an Hunderten Orten mit Wanderausstellungen präsent, wie das Zentrum zu seinem 25. Jubiläum mitteilte. Die Besucher seien demnach vorwiegend Kinder und Jugendliche - oft im gleichen Alter wie Anne Frank, als sie ihr berühmtes Tagebuch schrieb.

Das jüdische Mädchen hatte die Aufzeichnungen vor rund 80 Jahren in Amsterdam notiert, nachdem ihre Familie wegen der Nazis aus Deutschland geflohen war. Sie starb im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen. In der Ausstellung werden auch aktuelle Fälle von Übergriffen auf Juden dargestellt.

"Vor dem Hintergrund des zunehmenden und offen gezeigten Hasses gegen Jüdinnen und Juden hat die Bedeutung außerschulischer Bildungsangebote weiter zugenommen", sagte Patrick Siegele, Direktor des Anne Frank Zentrums. Zum Gründungsjubiläum gewährt die Organisation am 7. Dezember kostenlosen Eintritt in die Ausstellung in Berlin-Mitte, wenn die Besucher das Kennwort "25 Jahre Anne Frank Zentrum" nennen.