Regen und Wolken am Wochenende über Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Berlinern und Brandenburgern steht ein regnerisches Wochenende bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, kann es bereits am Freitag zeitweise Regen geben. Zudem soll es von Nordwesten her zunehmend stark bewölkt werden. Nur in der Elbe-Elster-Region und der Niederlausitz bleibt es heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad.

Die dicke Wolkendecke bleibt am Samstag über Berlin und Brandenburg hängen. Die Meteorologen rechnen außerdem mit schauerartigem Regen. Die Maximalwerte klettern auf 9 Grad. Die Wetterlage ändert sich laut DWD auch am Sonntag kaum.