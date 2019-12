Sperrung auf der Autobahn 114: Schönerlinder Straße

Berlin. Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 114 in Berlin-Pankow in den kommenden zwei Wochen auf Einschränkungen einstellen. Ab heute (9.00 Uhr) werden die komplette Autobahnanschlussstelle Schönerlinder Straße und ein Teilstück der Bundesstraße 109 gesperrt. Die Sperrung gilt voraussichtlich bis zum 20. Dezember, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Umleitungsstrecken sind eingerichtet und ausgeschildert.

Hintergrund ist die Erneuerung des Straßenabschnitts zwischen der südlichen und nördlichen Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Schönerlinder Straße. "Es handelt sich um den Bau von Fuß- und Radwegen in dem Bereich über der A 114", hieß es. Seit Ende 2017 wird die B 109 zwischen der Straße zur Schönerlinder Straße und der Landesgrenze zu Brandenburg erneuert.